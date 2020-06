POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neuenstein: Mit über zwei Promille am Steuer

Weil er teilweise starke Schlangenlinien fuhr fiel ein 61-jähriger anderen Autofahrern auf. Der Mann war am Sonntag, gegen 0.30 Uhr, mit seinem Suzuki auf der Kreisstraße von der Einmündung der L1046 in Richtung Kesselfeld unterwegs, als er mit seiner Fahrweise auffiel. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. In einer folgenden Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen für Alkoholeinfluss bei dem Suzuki-Lenker feststellen. Ein Alkoholtest ergab 2,04 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führschein abgeben.

Neuenstein: Betrunken im Auto

Betrunken am Steuer saß ein 49-Jähriger am Sonntagnachmittag in Neuenstein. Der Mann bog gegen 15 Uhr mit seinem VW von der Pfarrgasse in die Schloßstraße ein. Als er einen Streifenwagen erkannte, versuchte er mit seinem Auto zurückzusetzen. In der folgenden Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Test zeigte, dass der VW-Lenker 2,02 Promille intus hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Künzelsau: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 18-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag mit seinem Audi bei Künzelsau unterwegs, obwohl er möglicherweise unter dem Einfluss von Kokain stand. Bei einer Kontrolle gegen 2 Uhr, auf einem Parkplatz der Bundesstraße zwischen Belsenberg und Künzelsau, stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss bei dem Fahrer fest. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain. Der Audi-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

