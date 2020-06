Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn vom 14.06.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Gundelsheim: Brand eines Holzstapels schnell gelöscht

Durch das schnelle Eingreifen der Gundelsheimer Feuerwehr konnte ein brennender Holzstapel im Bereich Dornbacher Hof in Gundelsheim schnell gelöscht werden. Gegen 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Scheune konnte verhindert werden. Die Kriminalpolizei geht erneut von Brandstiftung aus. Zeugen, die am Sonntagmorgen im Bereich Dornbacher Hof verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei in Heilbronn zu melden.

