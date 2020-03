Polizei Eschwege

POL-ESW: Alkoholisierter 42-Jähriger aus Großalmerode landet nach Sachbeschädigung im Polizeigewahrsam

Ein 42-jähriger Mann aus Großalmerode ist am Donnerstagabend im Gewahrsam der Polizei gelandet und musste dort die Nacht verbringen, nachdem er in stark alkoholisiertem Zustand eine Glastür eingetreten hatte. Gegen den 42-Jährigen wird nun u.a. wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Gegen 19.40 Uhr war eine Streife der Polizei in Hessisch Lichtenau in den Gartenweg nach Großalmerode gerufen worden. Dort hatte sich der 42-jährige Aggressor eine lautstarke verbale Auseinandersetzung mit seiner 40-jährigen Lebensgefährtin geliefert. Im weiteren Verlauf des Streits hatte der 42-jährige Mann dann offenbar in einem Wutanfall im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses die Glastür einer Nachbarwohnung eingetreten und sich dadurch Verletzungen am Fuß zugezogen, da der Mann keine Schuhe trug.

Zur Unterstützung zogen die Polizeibeamten schließlich noch eine weitere Streife hinzu, da der 42-Jährige sich in seinem Zustand äußerst renitent zeigte. Die Beamten brachten die Situation dann unter Kontrolle und führten den stark angetrunkenen Mann schließlich einer Behandlung im Krankenhaus zu, wo er wegen einer Schnittverletzung am Fuß kurzzeitig behandelt werden musste.

Im Anschluss wurde der alkoholisierte 42-Jährige schließlich ins Polizeigewahrsam eingeliefert, wo er die Nacht in einer Zelle verbringen musste.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an der Glastür, deren Schaden auf ca. 100 Euro geschätzt wurde.

