Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.03.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochnachmittag zwischen 14.05 Uhr und 14.15 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das Ganze geschah auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Meinhard-Grebendorf in der Straße An der Schindersgasse. Beschädigt hat der unbekannte Verursacher einen roten Peugeot 207, an dessen rechter Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von 750 Euro entstanden ist. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Ungesicherter Pkw macht sich selbständig und rollt gegen geparktes Fahrzeug; 500 Euro Schaden

Am Donnerstagmorgen zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr hat sich ein Pkw selbständig gemacht und hat beim Wegrollen ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden von 500 Euro.

Der Vorfall passierte auf einem abschüssigen Parkplatz der katholischen Kirche in der Wahlhauser Straße von Bad Sooden-Allendorf. Eine 21-Jährige aus Berkatal hatte ihren Pkw auf dem besagten Parkplatz abgestellt und ihr Fahrzeug beim Verlassen offenbar nichts ausreichend gesichert. Das Auto rollte auf dem abschüssigen Gelände vorwärts und prallte schließlich gegen das Fahrzeug einer 63-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Während am Fahrzeug der 63-Jährigen ein Schaden von 500 Euro entstand, blieb das Verursacherfahrzeug der 21-Jährigen ohne erkennbaren Schaden.

Verkehrsunfallflucht mit 6000 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.10 Uhr ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das geparkte Fahrzeug, ein grauer Mazda Sporty, stand zum Unfallzeitpunkt in der Eisenacher Straße in Eschwege gegenüber einem Reifehandel in einer Parklücke ordnungsgemäß geparkt und wurde offenbar im Vorbeifahren beschädigt. Im Anschluss hat sich der Verursacher unerlaubt entfernt. An dem Mazda wurde die komplette Beifahrerseite beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall (1)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05.50 Uhr kollidierte 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra mit einem Reh, als er die Landesstraße L 3249 von Diemerode in Richtung Eltmannsee befuhr. Das Reh entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle, an dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Wildunfall (2)

Am Donnerstagabend gegen 22.25 Uhr erfasste ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra einen Hasen, als er auf der Kreisstraße K 28 von Lindenau in Richtung Sontra unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, das Auto wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

54-Jähriger Pkw-Fahrer beschädigt Mülleimer beim Rangieren; 400 Euro Schaden am Pkw

Am heutigen Donnerstagmorgen um kurz nach 10.00 Uhr hat ein 54-Jähriger aus Witzenhausen beim Rangieren mit seinem Pkw einen Mülleimer beschädigt. Der Mann war auf der Landesstraße L 3401 zwischen Hubenrode und Stiedenrode unterwegs und wollte im Bereich einer Bushaltestelle wenden. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen Mülleimer. Neben einem geringfügigen Schaden am Mülleimer entstand am Auto des Mannes ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Witzenhausen einen Pkw beschädigt. Das betroffene Fahrzeug, ein grauer Fiat Stilo, stand zur Tatzeit in der Straße Zu den Weinbergen auf einem Parkplatz. Die Täter beschädigten bei dem Auto die hintere, rechte Beleuchtungseinrichtung. Der 42-jährige Besitzer stellte den Schaden, der auf etwa 100 Euro geschätzt wird, am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr fest. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/93040 entgegen.

Auffahrunfall; 31-Jährige leicht verletzt; 3000 Euro Schaden

Bei einem Auffahrunfall am späten Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr wurde eine 31-jährige Pkw-fahrerin aus Witzenhausen leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Die 31-Jährige war mit ihrem Fahrzeug in Witzenhausen auf der Straße Kespermarkt in Richtung Walburger Straße unterwegs und wollte dann über die Kreuzung zur Walburger Straße in Richtung Obere Mühlstraße weiterfahren. Aufgrund einer Fußgängerin musste die 31-Jährige dann jedoch verkehrsbedingt halten, was ein nachfolgender 22-Jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen zu spät erkannte und auf das Auto der Frau auffuhr. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen in Form von Prellungen, an den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von 1500 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell