Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher wurden von Wohnungsinhaber gestört

Gelsenkirchen (ots)

Zwei unbekannte Täter drangen am frühen Freitagmorgen, 3. Januar, gegen 2.40 Uhr, in eine Wohnung des Seniorenzentrums an der Grenzstraße in Schalke ein. Bei der Tatausführung wurden sie vom 92-jährigen Wohnungsinhaber gestört und flüchteten unerkannt. Die Einbrecher waren zuvor durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung gelangt. Dort begannen sie einen Kleiderschrank zu durchsuchen. In dem Raum lag auch der Senior in seinem Bett. Er wurde wach und sprach die Diebe an. Daraufhin traten die Unbekannten sofort die Flucht an. Beide sind 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß und hatten Vollbärte. Beute machten die Einbrecher offenbar nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

