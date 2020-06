Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bebra (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag um 16:35 Uhr in der Bahnhofstraße in Bebra. Ein 26- Jähriger aus Bebra wollte mit seinem PKW vom Kreisverkehr in Richtung Bahnhof fahren. Er kam vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschutzplanke. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

(PSt Rotenburg a.d. Fulda, PHK Henkel)

