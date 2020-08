Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen - alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch kurz vor 16:00 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße/Speyerer Straße. Nachdem die Ampel an der Kreuzung ausgefallen war, übersah ein 47-jähriger Audi-Fahrer den 55-jährigen Fahrer eines Opels, nahm ihm die Vorfahrt und kollidierte mit ihm. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest und eine anschließende Blutentnahme ergaben einen Wert von 1,3 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden beträgt über 4.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell