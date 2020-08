Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Einbruch in die Friedrichschule

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Dienstag, 14:30 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, wurde erneut in die Friedrichschule in der Bergstraße eingebrochen. Die Unbekannten Täter drangen durch ein vergittertes Kellerfenster in die Schule ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

