Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Autofahrerin prallt gegen Baum

Melle (ots)

Eine 25-Jährige befuhr am Sonntagabend mit einem Ford die Huntetalstraße (L83) in Richtung Bad Essen. Als gegen 21 Uhr ein Tier die Fahrbahn kreuzte, wich die junge Frau nach links aus und kollidierte mit einem Baum. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden der sich auf ca. 6000 Euro beläuft.

