Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Ermittlungen nach Pkw-Brand

Osnabrück (ots)

Auf einem Parkplatz am Klaus-Strick-Weg brannte am späten Samstagabend ein Jaguar Land Rover. Zeugen bemerkten die Flammen gegen 23.15 Uhr und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und stellte den Geländewagen sicher. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Brand geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2115 bei der Osnabrücker Polizei.

