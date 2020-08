Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

An der Oeseder Straße, zwischen dem Aaron-Peltz-Weg und der Edith-Stein-Straße, erbeuteten Unbekannte in der Nacht zu Samstag ein hochwertiges E-Mountainbike der Marke Trek, Modell Powerfly. Der Eigentümer des mattschwarzen Rades hatte dieses gegen 22 Uhr (Freitag) im Hinterhof eines Wohnhauses an einen Zaun angeschlossen. Als er gegen 08 Uhr (Samstag) zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das 21,5-Zoll-Mountainbike gestohlen hatten. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

