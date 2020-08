Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bauwagen aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag (16 Uhr) bis Freitagmorgen (09.25 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Kleingartengelände an der Straße Burenkamp. Auf dem Gelände hebelten sie die Fensterscheibe eines Bauwagens auf und stahlen daraus mehrere Elektrowerkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Die Osnabrücker Polizei ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell