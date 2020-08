Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Motorradfahrer von unbekanntem Gegenstand getroffen

Hilter (ots)

Ein 27-Jähriger befuhr am Freitagmorgen mit einer Harley die Iburger Straße in Richtung Hilter. Der Motorradfahrer trug einen offenen Helm und wurde gegen 11.25 Uhr, als er sich unmittelbar hinter dem Ortsausgang befand, von einem Gegenstand im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Die Polizei in Georgsmarienhütte ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

