Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet - Technische Sicherheit im Fokus - Eine kurze Bilanz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 18. Juli 2020, 17.00 bis 0.00 Uhr

Der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf, unterstützt durch Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf und des Zolls, führte gestern bis in die späten Abendstunden umfangreiche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt technische Sicherheit durch.

Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte 54 Fahrzeuge näher in den Fokus. Acht Fahrzeuge, davon sechs Pkw und zwei Motorräder, wurden zum Zwecke der Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt. In 20 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis geschrieben. In elf Fällen sprachen die Einsatzkräfte Verwarnungsgelder wegen unerlaubter technischer Veränderungen aus. In fünf Fällen ergab sich der Verdacht von Verkehrsvergehensanzeigen in Form von Kennzeichenmissbrauch, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung. Die Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf vollstreckten mehrere Forderungen und pfändeten vor Ort ein Fahrzeug. Die Einsatzkräfte des Zolls leiteten in sechs Fällen Strafermittlungsverfahren ein und schrieben acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

