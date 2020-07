Polizei Düsseldorf

POL-D: Jüchen - A 46 Richtung Brilon - Autobahnkreuz Holz - Motorradunfall - 35-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

18. Juli 2020, 14.40 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor gestern ein 35-jähriger Motorradfahrer bei Jüchen, auf der A46 in Richtung Brilon, die Kontrolle über sein Motorrad und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Der Mönchengladbacher fuhr mit seiner Kawasaki auf der Tangente des Autobahnkreuzes zur A44 in Richtung Aachen. Dort verlor er in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Motorrad und Fahrer kamen circa drei Meter unter Fahrbahnniveau im Böschungsbereich zur Endlage. Der 35-Järhrige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine akute Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Zur Landung des Hubschraubers wurde die Tangente im Autobahnkreuz Holz komplett gesperrt. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf übernahm die Unfallspurensicherung.

Größere Verkehrsstörungen entstanden nicht.

