POL-D: Stadtmitte: Mit gefälschten Papieren und ohne Führerschein unterwegs - Widerstand - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. Juli 2020, 9.30 Uhr

Einen guten Spürsinn bewiesen gestern Morgen zwei Beamte der Polizeiwache Stadtmitte bei einer Verkehrskontrolle auf der Worringer Straße. Ein 40-jähriger Mann aus Düsseldorf war mit gefälschten Personalpapieren, ohne Fahrerlaubnis und wohl unter Drogeneinfluss unterwegs. Gegen eine angeordnete Blutprobe setzte sich der Fahrer körperlich zur Wehr. Die Ermittlungen dauern an.

Nach jetzigem Stand wies sich der 40-jährige Fahrer eines Fiat gestern Morgen um 9.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle mit lettischem Personalausweis und Führerschein aus. Auf der Altstadtwache überprüften die Polizisten die Dokumente des Mannes maschinell. Es handelte sich bei dem Führerschein und dem Personalausweis um Fälschungen. Während der Kontrolle zeigte der Mann drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Vortest zeigte dann auch einen Drogenkonsum an. Gegen den Düsseldorfer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet (Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis etc.). Unter anderem muss er sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, da er sich vergeblich körperlich gegen eine angeordnete Blutprobe gewehrt hatte. Die Ermittlungen dauern an.

