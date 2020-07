Polizei Düsseldorf

POL-D: Hofgarten - Unbekannte überfallen 21-Jährigen und rauben Kopfhörer - Polizei sucht weitere Zeugen

Düsseldorf (ots)

14. Juli 2020, 20.50 Uhr

Vier bislang unbekannte Männer schlugen gestern Abend im Hofgarten auf einen 21-Jährigen ein, raubten ihm seine Kopfhörer und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen.

Nach eigener Aussage befand sich der 21-Jährige aus der Schweiz gerade im Hofgarten, in der Nähe der Oper. Hier wurde er von vier Unbekannten angesprochen. Als er anhielt schlug ihm einer aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin folgten Schläge von weiteren Personen. Die Täter entrissen ihrem Opfer seine schwarzen Kopfhörer der Marke Bose und flüchteten daraufhin in verschiedene Richtungen. Zeugen gaben an, dass einer der Täter in Richtung Maximilian-Weyhe-Allee, einer in Richtung Altstadt und zwei weitere in unbekannte Richtung flüchteten. Einer der Räuber wird mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Ein weiterer Täter war mit einer schwarzen Cap und einem roten Pullover bekleidet. Der Dritte trug ein weißes Oberteil, eine schwarze Hose und eine Bauchtasche. Er wird als circa 1,95 Meter groß beschrieben. Dieser Täter hatte zudem einen sehr dunklen Teint. Der vierte Täter war mit einer rot-schwarzen Trainingsjacke bekleidet und besaß ebenfalls eine dunkle Hautfarbe.

Alle Vier werden als 18 bis 20 Jahre alt eingeschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter oder ihren Aufenthaltsort geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 36 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 8700.

