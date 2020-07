Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Pkw fährt in den Gegenverkehr - 46-Jähriger schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. Juli 2020, 8.17 Uhr

Ein internistischer Notfall könnte heute Morgen die Ursache für einen Verkehrsunfall in Pempelfort gewesen sein. Ein 46-jähriger Düsseldorfer war auf dem Joseph-Beuys-Ufer mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten. Polizei- und Rettungskräften gelang es, den Fahrer noch am Unfallort erfolgreich zu reanimieren. Er wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zur Unfallzeit mit seinem Opel Astra auf dem Joseph-Beuys-Ufer in Fahrtrichtung Rheinufertunnel unterwegs. Etwa in Höhe der Kunstbibliothek des Ehrenhof verlor er wahrscheinlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen Pkw, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Nissan einer 33-jährigen Düsseldorferin und dem Seat eines 28-jährigen Mannes aus Neuss. Diese verletzten sich dabei leicht. Zufällig waren Polizisten der Bereitschaftspolizei in der Nähe. Die Beamten hielten sofort an und leiteten unmittelbar lebensrettende Maßnahmen bei dem zunächst leblosen 46-Jährigen ein. Gemeinsam mit den Rettungskräften der Feuerwehr gelang noch am Unfallort eine erfolgreiche Reanimation des Mannes. Der Düsseldorfer wird nun in einem Krankenhaus stationär behandelt. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren vor Ort. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

