Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich: 65-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer - Verdacht des Alkoholkonsums - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 14. Juli 2020, 20.03 Uhr

Gestern Abend verletzte sich eine 65-jährige Düsseldorferin in Mörsenbroich bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwer. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 65-jährige Düsseldorferin auf ihrem Fahrrad den Fahrradweg der Münsterstraße in Richtung Mörsenbroicher Ei. Laut Zeugenangaben fiel die Frau etwa in Höhe Frauenlobweg bei langsamer Geschwindigkeit und ohne erkennbaren Grund vom Rad und stürzte gegen einen geparkten Pkw. Die Radfahrerin verletzte sich dabei so schwer, dass sie nun stationär in einer Düsseldorfer Klinik behandelt wird. Am Pkw entstand Sachschaden. Aufgrund des Alkoholvortests musste die Düsseldorferin eine Blutprobe abgeben.

