POL-D: Verkehrsunfall in Eller - 82-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 12. Juli 2020, 20.47 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Eller verletzte sich gestern Abend eine Radfahrerin so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 21-jähriger Düsseldorfer mit seinem Ford Fiesta von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Vennhauser Allee einzufahren. Beim Queren des dortigen Geh- und Radwegs übersah er eine von rechts kommende 82-jährige Fahrradfahrerin. Die Düsseldorferin war auf dem Radweg der Vennhauser Allee entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. Bei dem Zusammenprall verletzte sich die 82-Jährige so schwer, dass sie nun in einem Düsseldorfer Krankenhaus stationär behandelt wird.

