POL-D: Rath - Verkehrsunfall auf der Reichswaldallee - Fußgänger von Pkw erfasst - 66-Jähriger schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 9. Juli 2020, 16.00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern Nachmittag ein 66-jähriger Fußgänger so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Die Spezialisten des Unfallaufnahmeteams waren im Einsatz, um die Spuren am Unfallort zu sichern.

Eine 18-jährige Frau war mit ihrem Seat auf der Straße Am Bauenhaus unterwegs. An der Kreuzung Am Bauenhaus/Reichswaldallee wollte sie geradeaus in die Eitelstraße fahren. Dabei bemerkte sie einen 66-jährigen Mann zu spät. Der Fußgänger überquerte nach bisherigem Ermittlungsstand bei Rotlicht die Fußgängerampel. Der Fußgänger wurde von dem Pkw der jungen Frau erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

