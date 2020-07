Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Stadtmitte - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - 72-Jähriger verletzt - Kreuzung zeitweise gesperrt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. Juli 2020, 10.50 Uhr

Bei der Kollision mit einem Zug der Linie 705 heute Mittag in Stadtmitte wurde ein 72-jähriger Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Straßenbahnfahrerin musste ebenfalls mit einem Schock in einer Klinik untersucht werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 72-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Berliner Allee aus Richtung Graf-Adolf-Straße kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Steinstraße wollte er nach links in die Steinstraße abbiegen. Hierbei kam es aus bislang unklarer Ursache zur Kollision mit der von hinten herannahenden Straßenbahn der Linie 705 in Richtung Schadowstraße. Möglicherweise hatte der Pkw-Fahrer das falsche Ampelsignal beachtet. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Kreuzung blieb bis gegen 11.40 Uhr gesperrt.

