Polizei Düsseldorf

POL-D: Benrath - Fahrradfahrer verletzt sich bei Zusammenprall mit Pkw schwer - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. Juli 2020, 11.08 Uhr

Heute Vormittag verletzte sich ein 63-jähriger Radfahrer schwer, als er auf der Hildener Straße mit einem Pkw zusammenstieß. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Unfallspuren zu sichern.

Eine 46-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Humperdinckstraße in Richtung Benrath unterwegs. Als sie nach rechts auf die Hildener Straße abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem Radfahrer, der die Hildener Straße stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Die Spezialisten des Unfallaufnahmeteams sicherten die Spuren an der Unfallstelle. Zeitweise kam es zu Verkehrseinschränkungen.

