Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/B10 - Spritmangel (493004/110222020/0845)

Landau/B10 (ots)

Zu einer Verkehrsbehinderung am gestrigen Morgen (11.02.2020, 07.30 Uhr bis 9 Uhr) kam es auf der B10 bei Landau, AS Landau-Nord, weil ein 51-jähriger Trucker aus der Tschechischen Republik eine "Panne" an seinem Sattelzug meldete. Die Überprüfung durch die Edenkobener Polizei ergab, dass es sich nicht um einen Fahrzeugdefekt handelte, vielmehr hatte der Trucker vergessen, seinen LKW aufzutanken. Durch den liegengebliebenen Sattelzug war die Fahrbahn nicht mehr befahrbar, weshalb der Verkehr in Richtung Primasens abgeleitet werden musste. Der Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt. Nach der StVO liegt eine Pflichtverletzung vor, wenn ein Fahrzeugführer sein Fahrzeug in Betrieb nimmt, ohne sich zuvor überzeugt zu haben, dass im Fahrzeugtank genügend Treibstoff vorhanden ist, um die in Aussicht genommene Fahrstrecke zu bewältigen.

