Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf Flughafen - Autofahrer stürzt mit Pkw 16 Meter tief in Parkhaus - 33-Jähriger leicht verletzt - Verdacht des Alkoholkonsums

Düsseldorf (ots)

Samstag, 11. Juli 2020, 8.45 Uhr

Ein 33-Jähriger Mann verletzte sich am Samstagmorgen leicht, als er mit seinem Pkw in den Trichter einer Parkhausschnecke mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol.

Bereits auf der A 52 im Bereich der Anschlussstelle Essen-Rüttenscheid fiel der Fahrer eines BMW durch seine Fahrweise auf. Daher forderten Beamte ihn auf, einem Einsatzfahrzeug zu folgen. Unbeirrt führte er seine Fahrt aber ohne erkennbare Anhalteabsicht auf der Autobahn fort. Die Polizeibeamten folgten dem Fahrzeug auf die A 44, auf der der 33-Jährige schließlich Richtung Düsseldorf-Flughafen abfuhr. Im Bereich der Abflugebene des Terminals A kam das Fahrzeug plötzlich von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Begrenzungszaun und stürzte dann 16 Meter tief in den Trichter einer Parkhausschnecke. Der 33-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes und der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol, so dass ihm Blutproben entnommen wurden. Das Auto musste aufwändig mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 13.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell