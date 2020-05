Polizei Dortmund

POL-DO: Drogenfund und Festnahme bei Verkehrskontrolle in Körne

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0525

Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann nahmen Polizisten am gestrigen Sonntag (24. Mai) bei einer Verkehrskontrolle in Dortmund-Körne fest. Zudem schlug Rauschgiftspürhund Temba an - im Handschuhfach des Autos waren Betäubungsmittel versteckt.

Gegen 16.30 Uhr entdeckte eine Streife den Mercedes im Bereich "Alte Straße". Die Polizisten hielten den Wagen an und kontrollierten den Fahrer. Dieser scheiterte schon an der ersten Hürde - einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Bei der nun folgenden Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Zudem wehte den Polizisten ein auffälliger Geruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Weil weitere Indizien für einen möglichen Drogenkonsum vor Fahrtantritt vorlagen, führten die Beamten einen Schnelltest durch. Dieser zeigte gleich bei mehreren Betäubungsmitteln ein eindeutig positives Ergebnis.

Doch selbst als der 25-jährige Bergkamener und sein 23-jähriger Beifahrer aus dem Mercedes ausstiegen, verflog der Geruch aus dem Fahrzeuginnenraum nicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen nun mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes durchsucht. Die feine Nase des Vierbeiners schlug dabei unmittelbar vor dem Handschuhfach an. Im Inneren fanden die Polizisten eine nicht geringe Menge mit Betäubungsmitteln - offenbar Marihuana.

Der 25-Jährige wurde festgenommen und zur nächsten Wache gefahren. Nach der Entnahme zweier Blutproben ging es auf direktem Weg in das Polizeigewahrsam.

Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell