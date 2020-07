Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Fußgänger von Pkw erfasst - 18-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. Juli 2020, 12.40 Uhr

Ein 18-jähriger Mann verletzte sich schwer, als er gestern Mittag beim Überqueren der Werdener Straße in Oberbilk von einem Auto erfasst wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 18-jähriger Mann zur Unfallzeit zu Fuß auf dem Gehweg der Kölner Straße in Richtung Werdener Straße unterwegs. Als er die Kreuzung Werdener Straße/Kölner Straße in Richtung einer Straßenbahnhaltestelle überqueren wollte, wurde er von dem VW Golf eines 32-jährigen Fahrers erfasst. Der Autofahrer befuhr die Werdener Straße Richtung Kruppstraße.

Erste Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass die Ampel für den Fußgänger auf Rot stand. Er wollte laut eigenen Aussagen eine Straßenbahn in Richtung Kruppstraße bekommen, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Haltstelle befand. Der 18-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

