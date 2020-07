Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - A46 - Autobahndreieck Düsseldorf-Süd - Kradfahrer und Sozia durch Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16.Juli.2020, 09.17 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Vormittag im Autobahndreieck Düsseldorf Süd verletzten sich ein 17-jähriger Kradfahrer aus Wuppertal und seine ebenfalls 17-jährige Sozia aus Velbert so schwer, dass beide zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der junge Mann in Begleitung seiner jungen Sozia mit seinem Leichtkraftrad auf der A 46 in Richtung Wuppertal unterwegs. Auf der Verbindungsfahrbahn zur A 59 in Richtung Langenfeld kam dieser beim Fahrstreifenwechsel aus bislang unbekannter Ursache nach links ab, so dass er mit der dortigen Schutzplanke kollidierte und die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor. Beide Verkehrsteilnehmer erlitten schwere Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell