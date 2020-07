Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Hundefahrradanhänger entwendet

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurde zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr in der Plettenberger Straße, unweit der Polizeidienststelle, ein rot-schwarzer Hundefahrradanhänger von einem Privatgrundstück entwendet. Der oder die Täter lösten die Verbindung zum Fahrrad und entfernten sich mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen zur genannten Zeit ein entsprechender Hundeanhänger aufgefallen sein könnte. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Anhängers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

