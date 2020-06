Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall verletzt

Hagen (ots)

Am Freitagvormittag wurde eine 22-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße verletzt. Gegen 10.20 Uhr befuhr eine 77-jährige mit ihrem Pkw die Hagener Straße aus Richtung Feithstraße kommend in Richtung Boeler Ring. Kurz vor der Einmündung Pappelstraße überholte die Autofahrerin die Radfahrerin, um anschließend nach rechts in die Pappelstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang der 22-jährigen, die auf der Hagener Straße weiter geradeaus fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand geringfügiger Sachschaden. (tf)

