Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung im Lebensmittelmarkt

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 14:35 Uhr, rief eine Zeugin die Polizei in ein Lebensmittelgeschäft im Hagener Hauptbahnhof. Ein 39-jähriger Mann lag blutend auf dem Boden, nachdem er von unbekannten Männern geschlagen worden war. Der 39-Jährige war zuvor verbal mit den Fremden in Streit geraten. Danach drängten die Täter, alle 30-35 Jahre alt, schwarzhaarig mit südländischem Aussehen, den Mann zurück und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sie sich und konnten auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der 39-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus. Mögliche Zeugen können sich unter 02331-986-2066 bei der Polizei melden.

