Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Bereits am Montag, 08.06.2020, kam es zu einer Unfallflucht am Graf-von-Galen-Ring. Gegen 20:15 Uhr wartete ein 28-Jähriger in seinem Audi an der Hugo-Preuß-Straße. Aus Richtung des Innenstadtringes fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Unbekannter auf dem Gehweg in die Hugo-Preuß-Straße ein. Er kollidierte mit dem Audi und entfernte sich danach, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Er wird als 20-25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug eine weiße Baseballkappe. Sein E-Scooter war schwarz und hatte augenscheinlich ein Versicherungskennzeichen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

