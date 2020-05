Polizei Essen

POL-E: Essen: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht - mutmaßlich fahruntüchtiger Essener hinterlässt Spur der Verwüstung

45307 E.-Kray: Mehrere Zeugen alarmierten heute Morgen (24. Mai, 1:50 Uhr) den Notruf der Polizei und der Feuerwehr, nachdem sie einen schweren Verkehrsunfall am Krayer Markt beobachten konnten. Sie teilten dem Notruf mit, dass ein Fahrzeugführer den Heinrich-Sense-Weg in Richtung Krayer Markt gefahren sei. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer kurz darauf die Kontrolle über seinen BMW, geriet von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Mast einer Fußgängerampel, schleuderte gegen eine Hauswand und zerstörte hierbei eine Schaufensterscheibe. Die Fahrt endete jedoch erst, nachdem er mit dem Fahrzeug durch eine Bushaltestelle krachte und wieder auf die Fahrbahn zurück schleuderte. Die Zeugen sprachen den Mann sofort an und fragten noch, ob alles in Ordnung sei. Doch während Polizei und Feuerwehr informiert wurden, flüchtete der Mann fußläufig in die Hubertstraße in Richtung Fischweiher davon. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der mutmaßliche Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Mann vor Ort ab. Den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen das Fahrzeug geführt hat, muss die auf der Polizeiwache entnommene Blutprobe bestätigen. Während der Sachverhaltsaufnahme auf der Wache verschlechterte sich der Zustand des Mannes erheblich, sodass Rettungskräfte zur Polizeiwache alarmiert wurden. Diese transportierten den Mann in ein Essener Krankenhaus, wo er derzeit behandelt wird. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

