Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach-Hegne) Einbruch in Gartenhütte (26.04.2020)

Allensbach, Lkrs. KN (ots)

Gewaltsam Zutritt verschaffte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gartenhütte im Adelheider Weg ein unbekannter Täter durch Aufhebeln der Tür und durchsuchte die Hütte nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise wird an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, erbeten.

