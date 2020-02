Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitfahndung - Unbekannte hebt Geld mit gestohlener Karte ab

Trier (ots)

Die Kriminalpolizei Trier fahndet mit Fotos nach einer unbekannten Täterin.

Bereits am 1. August 2019 hob die junge Frau mit einer gestohlenen Bankkarte Bargeld an einem Bankautomaten am Viehmarkt in Trier ab. Die dabei verwendete Bankkarte wurde zuvor bei einem Taschendiebstahl entwendet. Beim Abheben des Bargeldes wurde die Täterin von einer Überwachungskamera im Geldautomaten aufgezeichnet. Die junge Frau ist schätzungsweise Anfang 20. Auffällig ist ein Piercing im rechten Nasenflügel sowie leicht vernarbte Haut im Wangenbereich. Zur Tatzeit trug sie ein Kopftuch.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Frau geführt haben, hat das Amtsgericht Trier die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Fotos der Unbekannten Täterin finden Sie hier: https://s.rlp.de/KkeN8 Zeugen die Hinweise zur Identität der Frau geben können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.

