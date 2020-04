Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer (27.04.2020)

Rottweil (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Radfahrer zu, der am Montag gegen 17.45 Uhr auf dem Kohlplatzweg verunfallte. Ein 66-jähriger Traktor-Fahrer befuhr den landwirtschaftlichen Weg vom "Horgener Kapf" kommend in Richtung Rottweil-Hausen. Direkt hinter dem Traktor fuhren zwei Radfahrer in gleiche Richtung. Nach der Autobahnunterführung bog der Fahrer des Traktors nach links auf ein Getreidefeld ab. Bevor er jedoch abbog verringerte er die Geschwindigkeit und holte etwas nach rechts aus. Dies interpretierte der 49-jährige Radfahrer als ein "Vorbeifahrenlassen" weshalb er nach links auswich um den Traktor zu überholen. In diesem Moment bog der Traktor-Fahrer jedoch ab und der 49-jährige Radfahrer prallte trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung gegen das linke Hinterrad. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt stand die Sonne tief. Nach Angaben des Traktor-Fahrers hatte er den Blinker gesetzt, der jedoch von den Radfahrern nicht gesehen wurde.

