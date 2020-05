Polizei Essen

POL-E: Essen: Randalierer beschädigte mehrere Fahrzeuge - aufmerksame Anwohner informieren Polizei

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Anwohner des Blittersdorfweg und der Leiter Straße meldeten sich Samstagmittag (23. Mai, 12 Uhr) beim Notruf der Polizei, nachdem sie einen randalierenden Mann beobachten konnten. Dieser schlug und trat gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Während der Anfahrt der Streifenwagen verfolgten die Anwohner den Randalierer (32) und teilten der Leitstelle kontinuierlich den Standort des Mannes mit. Dieser konnte in einem Mehrfamilienhaus an der Leither Straße angetroffen und festgenommen werden. Bei der Nachschau stellten die Polizisten fest, dass der Mann mindestens sieben Fahrzeuge beschädigt hat. Mehrere Außenspiegel wurden abgetreten, an einem Fahrzeug die Motorhaube durch Tritte eingedrückt. Ob weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, ist unklar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder von der Polizeiwache entlassen. Zeugen, die den Randalierer beobachtet oder einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

