Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Garagen bei Brand beschädigt

Quakenbrück (ots)

Gegen 10:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße St. Antoniort gerufen. Ein Geräteschuppen, der an eine Garage angebaut war, stand in Flammen. Die angrenzende Garage und eine weitere Garage auf einem Nachbargrundstück wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, der Brandort wurde beschlagnahmt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

