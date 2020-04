Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Nebenaspekten

Lauterecken (ots)

Noch einigermaßen gut ist ein Fahrzeugführer am Dienstagnachmittag anlässlich einer Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei davongekommen. Er wurde nur wegen der defekten Lichtanlage an seinem Anhänger verwarnt. Die beiden hinter ihm in Richtung Medard auf der Saarbrücker Straße fahrenden Fahrzeuge kollidierten miteinander: Der Mann mit seinem PKW mit Anhänger hatte seine Geschwindigkeit verringert, worauf die nachfolgende PKW-Fahrerin noch gefahrenlos hinter ihm anhalten konnte. Der ihr nachfolgende Fahrer eines Transporters hatte jedoch keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten und fuhr auf den PKW auf. In diesem Fall zeigte sich wie wichtig das Einhalten des ausreichenden Abstandes ist. Wenn an dem vorausfahrenden Wagen das Bremslicht nicht zu sehen ist, verringert sich die Reaktionszeit und verlängert sich somit der Anhalteweg. Während die weibliche Unfallbeteiligte alles richtig machte, wurden die beiden Männer von der Polizei gerügt. |pilek-AH

