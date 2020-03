Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag im Neumattring haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer isthierbei zwischen 14 Uhr und 15 Uhr mit einem in der Einfahrt einer dortigen Firma abgestellten Skoda kollidiert und hat an der Beifahrerseite einen Sachschaden von rund 8.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher suchte anschließend das Weite, ohne sich umeine Schadensregulierung zu scheren. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zum nun gesuchten Fahrzeuge und/oder dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

