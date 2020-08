Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt - Autofahrer erlitt einen Schock

Belm (ots)

Ein 50-Jähriger befuhr am Freitagabend (19.20 Uhr) mit einem Ford den Burhaksweg und wollte nach rechts auf die Lindenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Radfahrer, der sich auf dem Radweg befand. Der 68-Jährige versuchte vergeblich zu bremsen, prallte gegen den Pkw und zog sich schwere Verletzungen zu. Anwohner leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An dem Pkw und dem Rennrad entstanden Sachschäden.

