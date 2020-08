Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 30-Jähriger mit einem schwarzen BMW 1er die Martinistraße in Richtung stadtauswärts. Als er gegen 16 Uhr nach links in die Martinistraße abbiegen wollte und bremste, touchierte der nachfolgende Autofahrer den abbiegenden Wagen und setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Durch den Zusammenstoß erlitt die 30 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen und an dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen silberfarbenen Mercedes gehandelt haben, an dem Kennzeichen des Kreises Steinfurt (ST-) angebracht waren. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

