Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Fahrer fährt Mann an und flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Als ein 54-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück am Freitagmittag (22.05., 13.05 Uhr) alkoholisiert mit seinem Auto nach Hause fahren wollte, versuchten gleich mehrere couragierte Zeugen den Mann an seiner Fahrt zu hindern. Einer verletzte sich dabei.

Der offensichtlich alkoholisierte Mann wollte nach einem Einkauf in einer Tankstelle an der Rietberger Straße, den Hof mit seinem Mercedes verlassen. Mehrere Menschen wurden auf ihn aufmerksam. Ein 76-jähriger Mann versuchte seine Abfahrt zu verhindern, indem er sich vor den Wagen des Mannes stellte. Dieser fuhr an, überfuhr anschließend die Füße des 76-jährigen und setzte seine Fahrt in Richtung B64 fort.

Durch eine unmittelbar eingeleitete Fahndung konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Er wehrte sich dagegen und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verkehrsunfalls mit Personenschaden unter Trunkenheit mit Flucht und des Widerstandes gegen die Polizeibeamten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell