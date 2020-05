Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung - Polizistin verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagmorgen (23.05., 05.20 Uhr) meldeten Zeugen Streitigkeiten in einer Wohnung an der Straße Hellkamp in Rheda-Wiedenbrück. Als die Polizeibeamten an der Wohnungstür klingelten, machte ihnen ein äußerst aggressiv auftretender Mann auf. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt und forderte die Beamten zu einem Kampf auf. In der Wohnung hat es zuvor einen Streit zwischen dem Mann und einer Frau gegeben, in dessen Verlauf der 39-Jährige die Frau schlug und schubste.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten beabsichtigten die eingesetzten Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Der Rheda-Wiedenbrücker schlug und trat in Richtung der Beamten. Zudem beleidigte er sie fortwährend. Als er in das Gewahrsam gefahren werden sollte, versuchte der alkoholisierte Mann mehrfach mit Kopfstößen eine Beamtin zu verletzen. Zudem versuchte er zu beißen.

Im Polizeigewahrsam angekommen, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Eine Polizeibeamtin erlitt durch die Handlungen des Mannes leichte Verletzungen. Gegen ihn wurde neben der Körperverletzung zum Nachteil der Frau in der Wohnung auch ein Verfahren wegen Widerstandes eingeleitet.

