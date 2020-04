PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 19.04.2020

Limburg (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Tatort: B 49, Gemarkung Beselich, Fahrtrichtung Limburg Tatzeitraum: Freitag, 18.04.2020, 16:55 Uhr

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde der Polizeistation in Weilburg ein Pkw auf der B 49 gemeldet, der in Schlangenlinien über beide Fahrspuren und den Grünstreifen fahren würde. Der beschriebene Pkw wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen. Bei dem 63jährigen Fahrer aus Beselich wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Randalierer in Limburg, Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein alkoholisierter 41 Jahre alter Mann aus dem Raum Hünfelden randalierte am Sonntag, den 19.04.2020, gg. 01.00 Uhr, in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Limburg. Weder von hinzugerufenen Bekannten und Verwandten, noch von der Polizei konnte der Mann beruhigt werden. Auch der mehrfachen Aufforderung die Wohnung seiner Lebensgefährtin zu verlassen kam die Person nicht nach. Vielmehr attackierte dieser die eingesetzten Polizeibeamten, so dass er festgenommen und bei der Polizei ausgenüchtert werden musste. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, den 18.04.2020, 15.55 h, wurde in 65589 Hadamar, Am Elbbachufer, Höhe Hausnr. 12, ein schwarzer PKW, Volvo, Typ: XC90, beschädigt. Eine männliche Person trat mit dem Fuß gegen den PKW und beschädigte diesen. Der männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 1.80 - 1.90 m groß, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Jeans-Hose. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

