PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.04.2020

Limburg (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 8 in Bad Camberg

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Samstag, gegen 17.25 Uhr auf der B 8 in Bad Camberg. Eine 29-jährige PKW-Fahrerin aus dem Odenwald befuhr die B 8, aus Richtung Bad Camberg-Erbach, in Richtung Bad Camberg Zentrum. In Höhe der Pommernstraße wollte sie vermutlich nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 29-jährige aus dem Raum Wetzlar kam zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die PKW Fahrerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden; zu den Verletzungen ist noch nichts bekannt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingesetzt.

Neben mehreren Rettungswagen und der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B 8 ist zurzeit an der Unfallstelle noch voll gesperrt.

