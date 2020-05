Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - In der frühen Sonntagnacht (24.05., 01.50 Uhr) fuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Gütersloh in der Linteler Straße gegen einen Baum. Zu dem Unfall kam es als der Gütersloher von der Linteler Straße aus nach rechts in den Brockweg abbiegen wollte. Eigenen Angaben nach wich er kurz vor der Rechtskurve einem Reh aus, das von links auf die Fahrbahn lief. In Folge des Ausweichmanövers sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt.

Da während der Unfallaufnahme in der Atemluft des 18-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv, so dass ihm anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde der Führerschein des Güterslohers sichergestellt.

Der Baum wurde durch den Aufprall des Audis beschädigt. Einige Äste brachen auf das Dach der Hütte eines angrenzenden Hundeplatzes. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 45000 EUR.

