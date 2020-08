Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Zwei Verletzte nach Unfall in Vehrte

Belm (ots)

Bei einem Unfall auf der Venner Egge wurde am Sonntagnachmittag ein 35-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt und eine 32-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Osnabrücker befuhr mit seinem Zweirad gegen 15.25 Uhr den Power Weg in Richtung Venne. In einer Kurve im Bereich des Wanderparkplatzes "Süntelstein" bremste der 35-Jährige und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem VW Polo der 32 Jahre alten Frau aus Bohmte zusammen. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz und ein Hubschrauber flog den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Power Weg wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt.

