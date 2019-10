Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 07.10.2019 Verkehrsunfallflucht

Kircheib (ots)

Am 06.10.2019 gegen 00.30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW den Feldweg an der Hauptstraße in Kircheib. Als er bemerkte, dass es sich um eine Sackgasse handelte, wendete er sein Fahrzeug und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend fuhr er davon. Schadenshöhe: ca. 1000,-EUR

Hinweise bitte an:



Polizei Altenkirchen



Tel.: 02681/9460







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell