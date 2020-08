Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen

A 98, Lkrs. KN) Durch ein starkes Bremsmanöver gegen Transporter geprallt (09.08.2020)

Volkertshausen / A 98 (ots)

Drei Verletzte, einer davon schwer, und Sachschaden von über 43.000 Euro forderte am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der A 98. Ein aus Richtung Stockach kommender 23-jähriger BMW-Fahrer war auf der linken Fahrspur unterwegs, als er kurz vor dem Kreuz Hegau aus bislang unbekannter Ursache ein starkes Bremsmanöver einleitete und hierdurch ins Schleudern geriet. Der BMW prallte gegen den auf der rechten Fahrspur befindlichen Transporter und kollidierte mit der Außenschutzplanke, bevor er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der Transporter wurde durch die Kollision nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, prallte gegen die Schutzplanken, und kam schließlich nach mehreren Metern an einem Baum in einer stark abfallenden Böschung zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen ins Krankenhaus, der leicht verletzte 53-jährige Lenker des Transporters und seine 47-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen und abtransportiert werden. Aufgrund der zuerst eingegangenen Meldungen waren neben mehreren Rettungs- und Notarztwagen ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Stockach vor Ort. Für die Unfallaufnahme und die Bergung war die A 98 bis 23:00 Uhr einseitig gesperrt.

